Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в подмосковной Сходне

Ведомости

Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в подмосковной Сходне. Об этом сообщает детский омбудсмен Ксения Мишонова в Telegram-канале.

По предварительным данным, подросток подорвался на взрывном устройстве. В результате инцидента также пострадали еще один подросток и женщина, которая в момент взрыва проходила мимо. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают следователи и оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и происхождение взрывного устройства.

Telegram-канал Baza сообщает, что 13-летний подросток прдварительно погиб из-за взрыва регенеративного патрона. Детонация случилась в его портфеле. Осколки проникли в спину и поразили сердце. По данным Baza, пострадали три человека, двое из них несовершеннолетние.

Минздрав России по Московской области подтвердил информацию по пострадавшим. Сообщается, что двое раненых доставлены в больницы, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – средней степени тяжести.

12 ноября сообщалось, что ребенок из Подмосковья получил минно-врывную травму, подняв начиненную взрывчаткой купюру. В результате происшествия он лишился нескольких пальцев. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.