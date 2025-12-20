Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в подмосковной Сходне
Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в подмосковной Сходне. Об этом сообщает детский омбудсмен Ксения Мишонова в Telegram-канале.
По предварительным данным, подросток подорвался на взрывном устройстве. В результате инцидента также пострадали еще один подросток и женщина, которая в момент взрыва проходила мимо. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия работают следователи и оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и происхождение взрывного устройства.
Telegram-канал Baza сообщает, что 13-летний подросток прдварительно погиб из-за взрыва регенеративного патрона. Детонация случилась в его портфеле. Осколки проникли в спину и поразили сердце. По данным Baza, пострадали три человека, двое из них несовершеннолетние.
Минздрав России по Московской области подтвердил информацию по пострадавшим. Сообщается, что двое раненых доставлены в больницы, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – средней степени тяжести.
12 ноября сообщалось, что ребенок из Подмосковья получил минно-врывную травму, подняв начиненную взрывчаткой купюру. В результате происшествия он лишился нескольких пальцев. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.