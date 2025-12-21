Газета
Мошенники начали применять схему обмана под предлогом доставки подарков

Ведомости

Россиян начали обманывать под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году. О новой схеме мошенников пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию в области кибербезопасности «Еса про» (входит в ГК «Кросс технолоджис»).

Сотруднику компании приходит SMS от «службы доставки», где заявляется о том, что один из клиентов якобы решил отправить подарок, но курьеру не удалось дозвониться. После этого звонящий предлагает связаться по указанному номеру напрямую.

«Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании», – указали специалисты.

В МВД рассказали о схеме мошенников с демонстрацией экрана устройства

Общество

Далее мошенники могут выманить у жертвы персональную информацию и конфиденциальные данные, а также сообщить о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя. Подобная схема способна, в частности, нанести прямой ущерб репутации компании и снизить доверие со стороны партнеров, добавили в «Еса про».

19 декабря в МВД РФ сообщили, что мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, чтобы с учетом собранных данных предъявлять россиянам ложные обвинения и вымогать деньги за отсутствие публикаций якобы компромата. Обвинение может заключаться в том числе в просмотре нелегального контента. Аферисты угрожают публикацией ложных сведений и требуют у граждан денежный выкуп.

