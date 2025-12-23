В «Литфонде» отвергли причастность к продаже похищенных в Европе книг

По данным «Известий», при сопоставлении информации об украденных книгах, включая библиотечные штампы, было установлено, что пушкинский сборник, проданный «Литфондом» в декабре 2022 г. за 12 млн руб., имел печать библиотеки Варшавского университета. Издание отмечало, что сейчас сведения об этом лоте удалены с сайта аукционного дома и сохранились только в веб-архивах.