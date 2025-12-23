В «Литфонде» отвергли причастность к продаже похищенных в Европе книг
Аукционный дом «Литфонд» заявил, что непричастен к продаже редких книг русских классиков, похищенных из европейских библиотек. Глава «Литфонда» Сергей Бурмистров заверил, что все лоты, выставляемые на торги, оформлены в соответствии с российским законодательством.
Так он прокомментировал публикацию «Известий», в которой утверждалось, что аукционный дом мог быть причастен к продаже в 2022–2023 гг. двух редких изданий, похищенных из библиотеки Варшавского университета. Речь идет о сборнике стихотворений Александра Пушкина 1829 г. и первом издании «Ревизора» Николая Гоголя 1836 г.
«Все проходящие на торгах предметы оформлены в соответствии с российским законодательством, а владельцы предоставляют подписки о законном происхождении предметов», – сказал Бурмистров (цитата по «Интерфаксу»).
По данным «Известий», при сопоставлении информации об украденных книгах, включая библиотечные штампы, было установлено, что пушкинский сборник, проданный «Литфондом» в декабре 2022 г. за 12 млн руб., имел печать библиотеки Варшавского университета. Издание отмечало, что сейчас сведения об этом лоте удалены с сайта аукционного дома и сохранились только в веб-архивах.
Сообщалось, что весной 2023 г. «Литфонд» анонсировал продажу первого издания «Ревизора». Аукцион состоялся 20 апреля, стартовая цена лота составляла 10 млн руб. В текущих архивах сайта лот отсутствует, но «Известия» нашли его описание через веб-архив. В нем указывалось, что «на обороте титульного листа и последнем листе печать Варшавского императорского университета, над ней инвентарный номер».
8 октября The Guardian сообщала, что из библиотек Европы в 2022–2023 гг. в Европе похитили около 170 произведений русских классиков. Среди них были редкие издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Ущерб оценивался в $3,3 млн.