Главная / Общество /

Экс-директора подразделения ГК «Росатом» обвинили в еще одной взятке

Ведомости

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

30 мая суд приговорил Сахарова к 12 годам исправительной колонии с семикратным штрафом. Тогда сообщалось, что второй фигурант по делу, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, осужден на восемь лет с трехкратным штрафом. Он был заключен под стражу в зале суда во время оглашения приговора.

В сентябре 2024 г. Басманный суд Москвы арестовал имущество Сахарова и его жены на сумму свыше 100 млн руб. по уголовному делу. Мера коснулась трех квартир в Москве, стольких же автомобилей и машиноместа. Почти всем имуществом юридически владеет жена Сахарова.

«Коммерсантъ» сообщал, что в период с 2021 по 2024 г. Сахаров получил от Кокосадзе в общей сложности около 23 млн руб. Следствие считает, что подруга жены Сахарова Юлия Пермякова была устроена помощником гендиректора компании «Оргэнергострой» с окладом порядка 700 000 руб. Банковскую карту, куда приходила зарплата, она передала жене Сахарова, получая ежемесячно по 10 000 руб. Остальная сумма направлялась на банковский счет Сахарова.

