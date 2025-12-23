Экс-директора подразделения ГК «Росатом» обвинили в еще одной взятке

30 мая суд приговорил Сахарова к 12 годам исправительной колонии с семикратным штрафом. Тогда сообщалось, что второй фигурант по делу, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, осужден на восемь лет с трехкратным штрафом. Он был заключен под стражу в зале суда во время оглашения приговора.