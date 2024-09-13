Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова по делу о взятке

По данным «Коммерсанта», в течение трех лет, с 2021 по 2024 гг., Сахаров получил от Кокосадзе в общей сложности около 23 млн руб. Следствие полагает, что летом 2021-го Сахаров по договоренности с Кокосадзе устроил подругу своей жены Юлию Пермякову помощником гендиректора компании «Оргэнергострой» с окладом порядка 700 000 руб. Полученную там банковскую карту она передала жене Сахарова, та ежемесячно переводила Пермяковой по 10 000 руб., а остальную сумму – на банковский счет мужа.