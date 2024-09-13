Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его жены Дарьи на сумму более 100 млн руб. по уголовному делу о получении взятки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Арест наложен на три столичные квартиры, три автомобиля и одно машиноместо. Почти все имущество оформлено на жену Сахарова. Квартиры расположены в жилых комплексах на западе Москвы, площадь каждой из них составляет около 63-66 кв. м. Также в ЖК на проспекте Вернадского арестовано машиноместо.
Среди машин, на которые наложен арест, – Zeekr 001 2023 года выпуска. Рыночная стоимость авто составляет примерно 7 млн руб. Вторая машина 2022 года выпуска, ее марка не уточняется. Еще один автомобиль, свидетельство о регистрации которого было найдено при обыске загородного дома топ-менеджера, числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является Сахаров. Марка машины и год выпуска не приводятся.
Об уголовном деле против Сахарова стало известно в конце марта 2024 г. Директору структурного подразделения ГК «Росатом» вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Суд отправил его в СИЗО, Сахарову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Вину он не признает.
По делу также проходит генеральный директор государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Следствие вменяет ему дачу взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК). Ему также грозит до 15 лет заключения. Кокосадзе вину не признает.
По данным «Коммерсанта», в течение трех лет, с 2021 по 2024 гг., Сахаров получил от Кокосадзе в общей сложности около 23 млн руб. Следствие полагает, что летом 2021-го Сахаров по договоренности с Кокосадзе устроил подругу своей жены Юлию Пермякову помощником гендиректора компании «Оргэнергострой» с окладом порядка 700 000 руб. Полученную там банковскую карту она передала жене Сахарова, та ежемесячно переводила Пермяковой по 10 000 руб., а остальную сумму – на банковский счет мужа.
Сахаров настаивает, что полученные деньги были вознаграждением за оказываемые им консультационные услуги. Адвокат Кокосадзе также утверждает, что Сахаров получал деньги как президент Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли за консультационные услуги вне периметра интересов «Росатома».