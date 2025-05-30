Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова к 12 годам за взятки

«Коммерсантъ» писал, что в течение трех лет, с 2021 по 2024 г., Сахаров получил от Кокосадзе около 23 млн руб. Следствие полагает, что летом 2021 г. Сахаров по договоренности с Кокосадзе устроил подругу жены Юлию Пермякову помощником гендиректора компании «Оргэнергострой» с окладом порядка 700 000 руб. Полученную там банковскую карту она передала жене Сахарова, та ежемесячно переводила Пермяковой по 10 000 руб., а остальную сумму – мужу. Сахаров настаивает, что эти деньги были вознаграждением за оказываемые им консультационные услуги. Адвокат Кокосадзе утверждает, что Сахаров получал деньги как президент Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли за консультационные услуги вне периметра интересов «Росатома».