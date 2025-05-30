Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова к 12 годам за взятки
Собеседник агентства уточнил, что бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, который является вторым фигурантом дела, осужден на восемь лет с трехкратным штрафом. Его взяли под стражу в зале суда во время оглашения приговора.
Об уголовном деле в отношении Сахарова стало известно в марте 2024 г. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу также проходил Кокосадзе. Следствие вменяло ему дачу взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК). Сахаров и Кокосадзе вину не признали.
В сентябре того же года Басманный суд Москвы арестовал имущество Сахарова и его жены Дарьи на более 100 млн руб. по уголовному делу. Арест был наложен на три столичные квартиры, три автомобиля и машино-место. Почти все имущество оформлено на жену Сахарова.
«Коммерсантъ» писал, что в течение трех лет, с 2021 по 2024 г., Сахаров получил от Кокосадзе около 23 млн руб. Следствие полагает, что летом 2021 г. Сахаров по договоренности с Кокосадзе устроил подругу жены Юлию Пермякову помощником гендиректора компании «Оргэнергострой» с окладом порядка 700 000 руб. Полученную там банковскую карту она передала жене Сахарова, та ежемесячно переводила Пермяковой по 10 000 руб., а остальную сумму – мужу. Сахаров настаивает, что эти деньги были вознаграждением за оказываемые им консультационные услуги. Адвокат Кокосадзе утверждает, что Сахаров получал деньги как президент Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли за консультационные услуги вне периметра интересов «Росатома».