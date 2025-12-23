Журналиста Романа Анина лишили российского гражданства
Главного редактора интернет-издания «Важные истории» (признано в РФ иноагентом) Романа Анина (считается в России иноагентом) лишили российского гражданства. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе УМВД России по Ярославской области.
Правоохранители пояснили, что решение приняли после рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции. Сообщается, что Анин родился в Республике Молдова и получил гражданство России в 2006 г. До 2024 г. он был зарегистрирован в Дзержинском районе Ярославля.
31 марта Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил Анина к 8 годам 6 месяцам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. По этому же делу суд заочно приговорил к аналогичному сроку бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину, а также запретил ей на три года администрировать блоги. Срок наказания исчисляется с момента их задержания или депортации в Россию.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, находившимся в зоне спецоперации. Утверждалось, что она располагала компрометирующими материалами и за их неразглашение получила от военного интервью с ложными сведениями о действиях российской армии. Также сообщалось, что Фоминой предлагалось содействие в получении политического убежища в одной из стран НАТО. Позднее Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5 годам 6 месяцам условно по статье о распространении ложной информации о ВС РФ.
В марте 2022 г. Минюст РФ внес «Важные истории» в реестр нежелательных организаций. До этого издание было внесено в реестр СМИ-иноагентов. «Важные истории» были основаны в 2020 г. журналистами Аниным и Олесей Шмаргун. До конца 2018 г. Анин 10 лет работал редактором отдела расследований «Новой газеты».