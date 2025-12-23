Журналиста Романа Анина лишили российского гражданства

Поводом для возбуждения уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, находившимся в зоне спецоперации. Утверждалось, что она располагала компрометирующими материалами и за их неразглашение получила от военного интервью с ложными сведениями о действиях российской армии. Также сообщалось, что Фоминой предлагалось содействие в получении политического убежища в одной из стран НАТО. Позднее Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5 годам 6 месяцам условно по статье о распространении ложной информации о ВС РФ.