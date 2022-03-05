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Минюст признал нежелательной организацией издание «Важные истории»

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Минюст России внес в реестр нежелательных организаций издание «Важные истории» (до этого было внесено в реестр СМИ-иноагентов), следует из данных министерства. 

В реестр была внесена некоммерческая организация IStories fonds, являющаяся учредителем издания. Она зарегистрирована в Латвии. Помимо этого в реестр нежелательных организаций была внесена американская Ассоциация развития журналистики (OCCRP).

«Важные истории» были основаны в 2020 г. журналистами Романом Аниным и Олесей Шмаргун. До конца 2018 г. Анин 10 лет работал редактором отдела расследований «Новой газеты». 

«Важные истории» участвовали в деятельности международного консорциума журналистов-расследователей по расследованию «Архива Пандоры» — 11,9 млн документов, свидетельствующих об активах во всем мире в размере $32 трлн, которые были скрыты от налогообложения. 

В августе 2021 г. Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов, вместе с рядом журналистов, работающих в редакции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных