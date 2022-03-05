Минюст признал нежелательной организацией издание «Важные истории»
Минюст России внес в реестр нежелательных организаций издание «Важные истории» (до этого было внесено в реестр СМИ-иноагентов), следует из данных министерства.
В реестр была внесена некоммерческая организация IStories fonds, являющаяся учредителем издания. Она зарегистрирована в Латвии. Помимо этого в реестр нежелательных организаций была внесена американская Ассоциация развития журналистики (OCCRP).
«Важные истории» были основаны в 2020 г. журналистами Романом Аниным и Олесей Шмаргун. До конца 2018 г. Анин 10 лет работал редактором отдела расследований «Новой газеты».
«Важные истории» участвовали в деятельности международного консорциума журналистов-расследователей по расследованию «Архива Пандоры» — 11,9 млн документов, свидетельствующих об активах во всем мире в размере $32 трлн, которые были скрыты от налогообложения.
В августе 2021 г. Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов, вместе с рядом журналистов, работающих в редакции.