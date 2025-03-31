Суд заочно назначил по 8,5 года журналистам Роману Анину и Екатерине Фоминой

Они проходят фигурантами по делу о фейках (ст. 207.3 УК РФ). 17 июня 2024 г. МВД объявило их в розыск. Поводом для уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который находился в зоне спецоперации на Украине. Фомина утверждала, что якобы у нее есть компрометирующие военнослужащего материалы, за неразглашение Фролкин дал ей интервью с ложной информацией о действиях российской армии. Отмечалось, что журналистка также обещала военному политическое убежище в одной из стран НАТО.