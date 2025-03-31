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Суд заочно назначил по 8,5 года журналистам Роману Анину и Екатерине Фоминой

Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил издателя и бывшего главного редактора «Важных историй» (признаны иноагентом) Романа Анина (считается в России иноагентом) и бывшую корреспондентку издания Екатерину Фомину к срокам в 8,5 года колонии. Об этом сообщила их адвокат Юлия Кузнецова. Прокуратура в ходе прений запрашивала аналогичный срок.

Они проходят фигурантами по делу о фейках (ст. 207.3 УК РФ). 17 июня 2024 г. МВД объявило их в розыск. Поводом для уголовного дела стал материал Фоминой, опубликованный в августе 2022 г. на YouTube. По информации ТАСС, в июле 2022 г. журналистка связалась с ефрейтором Даниилом Фролкиным, который находился в зоне спецоперации на Украине. Фомина утверждала, что якобы у нее есть компрометирующие военнослужащего материалы, за неразглашение Фролкин дал ей интервью с ложной информацией о действиях российской армии. Отмечалось, что журналистка также обещала военному политическое убежище в одной из стран НАТО.

В результате Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5,5 года условно по статье о фейках о Вооруженных силах РФ. 

В апреле 2021 г. Анин стал свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. В его квартире также провели обыск. Срок наказания исчисляется с момента их задержания или депортации в РФ.

17 января в розыск также была объявлена главный редактор издания Алеся Мароховская (считается в России иноагентом). 5 марта 2022 г. Минюст РФ внес «Важные истории» в реестр нежелательных организаций. В реестр внесли некоммерческую организацию IStories fonds, являющуюся учредителем издания. Она зарегистрирована в Латвии. В августе 2021 г. Минюст включил издание в реестр иностранных агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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