Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи

По его словам, снег должен выпасть 26 декабря. Ночью ожидается от -2 до -3 градусов, днем – около нуля. При этом все равно будет снег, который сохранится в период потепления благодаря тому, что почва уже промерзла. Из-за последующего похолодания 27 декабря снег сохранится до Нового года.