Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, снег должен выпасть 26 декабря. Ночью ожидается от -2 до -3 градусов, днем – около нуля. При этом все равно будет снег, который сохранится в период потепления благодаря тому, что почва уже промерзла. Из-за последующего похолодания 27 декабря снег сохранится до Нового года.
23 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночь на 24 декабря в Москве станет самой холодной с начала зимнего сезона 2025–2026 гг. Температура воздуха опустится до -16, а в Подмосковье до -18–19.
19 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жители Москвы, а также всей Центральной России будут праздновать Новый год с бодрящим морозом и снегом.