Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи

Ведомости

Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, снег должен выпасть 26 декабря. Ночью ожидается от -2 до -3 градусов, днем – около нуля. При этом все равно будет снег, который сохранится в период потепления благодаря тому, что почва уже промерзла. Из-за последующего похолодания 27 декабря снег сохранится до Нового года.

23 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночь на 24 декабря в Москве станет самой холодной с начала зимнего сезона 2025–2026 гг. Температура воздуха опустится до -16, а в Подмосковье до -18–19.

19 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жители Москвы, а также всей Центральной России будут праздновать Новый год с бодрящим морозом и снегом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте