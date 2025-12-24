Мишустин сообщил о расширении перечня жизненно необходимых лекарств

По данным премьер-министра, сейчас в перечне более 800 лекарств, при этом большинство из них являются отечественными. Мишустин отметил, что в ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна вырасти до 90%. Эти цели заложены в профильный нацпроект и стратегию развития здравоохранения до 2030 г., недавно утвержденную указом президента.