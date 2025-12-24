Газета
Мишустин сообщил о расширении перечня жизненно необходимых лекарств

Ведомости

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на восемь наименований. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, список регулярно обновляется. Так, в начале 2025 г. его расширили на 18 новых наименований.

«Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований», – сказал Мишустин.

По данным премьер-министра, сейчас в перечне более 800 лекарств, при этом большинство из них являются отечественными. Мишустин отметил, что в ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна вырасти до 90%. Эти цели заложены в профильный нацпроект и стратегию развития здравоохранения до 2030 г., недавно утвержденную указом президента.

«Надо и дальше делать все, чтобы у наших граждан, особенно со сложными диагнозами и заболеваниями, которые угрожают жизни, были нужные необходимые медикаменты», – подчеркнул Мишустин.

12 декабря сообщалось, что Минздрав планирует самостоятельно утверждать цены на незарегистрированные лекарства, ввозимые в Россию для лечения конкретных пациентов и входящие в перечень ЖНВЛП.

