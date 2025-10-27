Цены на незарегистрированные лекарства начнут утверждать за три дня

В тексте проекта из процесса согласования стоимости незарегистрированных препаратов исключили Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Предыдущая версия этого же проекта была опубликована в апреле. Согласно ей, у службы были полномочия по проверке экономической обоснованности заявленной цены на лекарство в течение трех дней. Несогласие ФАС влекло за собой отказ в утверждении цены препарата и со стороны Минздрава. При этом общий срок рассмотрения заявлений по этому алгоритму мог занимать до шести рабочих дней.