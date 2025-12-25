Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя полтора часа

Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя полтора часаПрошлое ограничение длилось двое суток
Калужский аэропорт «Грабцево» возобновил работу спустя полтора часа после введения ограничений на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета», – написал он в Telegram. Кореняко уточнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Прошлое закрытие аэропорта было объявлено днем 23 декабря. Ограничения сняли спустя двое суток, 25 декабря.
С 9:00 по 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских дрона над территорией России. 37 беспилотников уничтожили над Брянской областью, пять – над Ростовской областью, еще два – над Белгородской областью.
Брянская область последние недели подвергается массированным атакам дронов со стороны Украины. В ночь на 24 декабря силы ПВО ликвидировали 110 БПЛА над приграничным регионом.