Безруков требует 500 000 рублей за продажу масок с его лицом
Актер Сергей Безруков требует взыскать 500 000 руб. компенсации морального вреда с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской из-за продажи карнавальных масок с его изображением. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Речь идет о «незаконной обработке и несогласованном включении персональных данных в общедоступные источники», а также об использовании изображений без согласия. Согласно материалам, оглашенным на заседании, истец просит взыскать 250 000 руб. за нарушение прав как субъекта персональных данных и еще 250 000 руб. – за незаконное использование его изображения.
Представители Безрукова после заседания подтвердили изданию, что компенсация заявлена по двум основаниям. В ходе слушаний также стало известно, что ответчик направила отзыв на иск. В нем предприниматель просит снизить размер компенсации либо заменить ее на выплату роялти от продаж масок.
25 ноября сообщалось, что Безруков подал иск из-за карнавальных масок с его лицом. Ответчиком выступила индивидуальный предприниматель, которая продавала товары под названием «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков» на маркетплейсах Wildberries и Ozon, а также тканевые маски с изображением артиста.