Лурье планирует взыскать с Долиной расходы на суды
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье собирается взыскать с нее расходы за судебный процесс, в ходе которого сделка была признана законной, сообщила «РИА Новости» адвокат Светлана Свириденко.
«Расходы судебные я однозначно взыщу», – подчеркнула она.
25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Покупательница утверждала, что артистка нарушила условия пребывания в уже не принадлежащем ей жилье. Ранее Долину уже лишили прав на квартиру, поэтому она была обязана покинуть ее в течение 21 дня. В конце этого срока певица отказалась уезжать, сославшись на мнимость сделки.
16 декабря Верховный суд России принял решение вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру. Высшая инстанция также утверждала, что певица могла проживать в Хамовниках на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.