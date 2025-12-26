Лурье планирует взыскать с Долиной расходы на суды

25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Покупательница утверждала, что артистка нарушила условия пребывания в уже не принадлежащем ей жилье. Ранее Долину уже лишили прав на квартиру, поэтому она была обязана покинуть ее в течение 21 дня. В конце этого срока певица отказалась уезжать, сославшись на мнимость сделки.