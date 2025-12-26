Суд приговорил бывшего курского депутата Васильева к 5,5 года за хищения

1 ноября Ленинский суд Курска признал Синьговского виновным по делу о хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и постановил взыскать с него более 152 млн руб. в пользу «Корпорации развития Курской области». Его также приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 руб. Синьговский будет отбывать наказание в колонии общего режима.