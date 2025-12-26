Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил бывшего курского депутата Васильева к 5,5 года за хищения

Ведомости

Ленинский районный суд Курска приговорил обвиняемого в растрате бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений экс-депутата Курской области Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Васильева признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Помимо лишения свободы Васильеву также назначили 800 000 руб. штрафа и ограничение свободы сроком на год.

Гражданский иск «Корпорации развития Курской области» полностью удовлетворен. С Васильева солидарно с ранее осужденным главой строительной фирмы «Сиэми» Виталием Синьговским взысканы 152,8 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

В сентябре Васильев признался в даче взятки экс-заместителю губернатора региона Алексею Дедову в размере 8 млн руб.

1 ноября Ленинский суд Курска признал Синьговского виновным по делу о хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и постановил взыскать с него более 152 млн руб. в пользу «Корпорации развития Курской области». Его также приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 руб. Синьговский будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь