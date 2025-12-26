Суд приговорил бывшего курского депутата Васильева к 5,5 года за хищения
Ленинский районный суд Курска приговорил обвиняемого в растрате бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений экс-депутата Курской области Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Васильева признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Помимо лишения свободы Васильеву также назначили 800 000 руб. штрафа и ограничение свободы сроком на год.
Гражданский иск «Корпорации развития Курской области» полностью удовлетворен. С Васильева солидарно с ранее осужденным главой строительной фирмы «Сиэми» Виталием Синьговским взысканы 152,8 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.
В сентябре Васильев признался в даче взятки экс-заместителю губернатора региона Алексею Дедову в размере 8 млн руб.
1 ноября Ленинский суд Курска признал Синьговского виновным по делу о хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и постановил взыскать с него более 152 млн руб. в пользу «Корпорации развития Курской области». Его также приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 руб. Синьговский будет отбывать наказание в колонии общего режима.