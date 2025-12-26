Долина пообещала освободить квартиру Лурье до 5 января
Певица Лариса Долина пообещала предпринимательнице Полине Лурье освободить квартиру до 5 января 2026 г. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, передает ТАСС.
Сама Лурье при этом просит артистку покинуть квартиру до 30 декабря.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными.
Покупательница не согласилась с решением суда и обратилась в Верховный суд. 16 декабря суд принял решение вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру.
Высшая судебная инстанция утверждала, что певица могла проживать в Хамовниках на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.