Подросток убил ножом сверстника на территории школы в Туве

Подросток зарезал ножом своего сверстника на территории школы в Барун-Хемчикском районе Тувы. Жертвой стал 17-летний учащийся. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

Тело подростка с внешними признаками насильственной смерти было обнаружено на территории школы №1 села Кызыл-Мажалык. По данному факту следователем Барун-Хемчикского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума. По версии следствия, между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом.

От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

16 декабря в подмосковном Одинцово 15-летний девятиклассник смертельно ранил четвероклассника ножом, также ранение получил охранник школы. Свои действия он снимал на видео.

Читайте также:Эксперты обсудили радикализацию молодежи после нападения в подмосковной школе
