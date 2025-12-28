В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской
В Москве на Востряковском кладбище прошла церемония прощания с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской, сообщил ТАСС.
Отдать последние почести Лесневской пришли десятки людей. После прощания гроб перевезли для захоронения на Даниловское кладбище.
Лесневская умерла 24 декабря в возрасте 83 лет.
Телекомпания REN-TV появилась в 1991 г. Лесневская основала ее вместе с сыном Дмитрием Лесневским. Ирена Лесневская была генеральным директором и президентом компании до 2005 г., после чего продала 70% российскому «Лукойлу» (впоследствии выкуплены «Сургутнефтегазом» и «Северсталью») и немецкой RTL Group.
Через год, в 2006-м, стала совладельцем компании Ren Media Group. В группу входили фирма Ren Film, проект короткометражного кино Mini Movie. Также в группу вошло еженедельное издание «Новое время» (The New Times), где Лесневская работала главным редактором с 2007 по 2009 г.