В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской

Телекомпания REN-TV появилась в 1991 г. Лесневская основала ее вместе с сыном Дмитрием Лесневским. Ирена Лесневская была генеральным директором и президентом компании до 2005 г., после чего продала 70% российскому «Лукойлу» (впоследствии выкуплены «Сургутнефтегазом» и «Северсталью») и немецкой RTL Group.