Главная / Общество /

В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской

Ведомости

В Москве на Востряковском кладбище прошла церемония прощания с основательницей РЕН ТВ Иреной Лесневской, сообщил ТАСС.

Отдать последние почести Лесневской пришли десятки людей. После прощания гроб перевезли для захоронения на Даниловское кладбище.

Лесневская умерла 24 декабря в возрасте 83 лет.

Телекомпания REN-TV появилась в 1991 г. Лесневская основала ее вместе с сыном Дмитрием Лесневским. Ирена Лесневская была генеральным директором и президентом компании до 2005 г., после чего продала 70% российскому «Лукойлу» (впоследствии выкуплены «Сургутнефтегазом» и «Северсталью») и немецкой RTL Group.

Через год, в 2006-м, стала совладельцем компании Ren Media Group. В группу входили фирма Ren Film, проект короткометражного кино Mini Movie. Также в группу вошло еженедельное издание «Новое время» (The New Times), где Лесневская работала главным редактором с 2007 по 2009 г.

