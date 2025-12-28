Путин подписал закон об учете службы добровольцем в пенсии за выслугу лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об учете службы в добровольческих формированиях в зоне спецоперации при назначении пенсии за выслугу лет. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Согласно указу, время пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», будут засчитывать при назначении пенсий за выслугу лет. Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
19 декабря Путин во время совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» заявил, что в России много желающих заключить контракты на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Количество людей, которые хотят служить в беспилотных войсках, такое, что Минобороны приходится проводить конкурс. По его данным, в 2025 г. более 400 000 человек подписали контракт с Минобороны России.
20 августа «Ведомости» сообщили, что Минобороны РФ предложило наделить статусом ветеранов боевых действий участников спецоперации, вступивших в добровольческие формирования в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. Инициативу военного министерства 19 августа одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.