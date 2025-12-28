Путин подписал закон об учете службы добровольцем в пенсии за выслугу лет

19 декабря Путин во время совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» заявил, что в России много желающих заключить контракты на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Количество людей, которые хотят служить в беспилотных войсках, такое, что Минобороны приходится проводить конкурс. По его данным, в 2025 г. более 400 000 человек подписали контракт с Минобороны России.