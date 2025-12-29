Газета
Общество

В аэропорту Пскова сняты ограничения на полеты

Ведомости

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Пскова, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. Информация об этом была опубликована в 8:27 мск.

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности, отмечает Кореняко.

О том что аэропорт будет работать в ограниченном режиме, Росавиация сообщила в 6:29 мск.

Кроме того, в 6:54 мск Росавиация сняла ограничения с аэропорта в Калуге.

Минобороны также сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 декабря сбили 89 украинских беспилотника.

