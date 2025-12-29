Бывший глава Тамбовской области Егоров заподозрен во взятках на 80 млн рублей

Бывший глава Тамбовской области Егоров заподозрен во взятках на 80 млн рублейСледственные действия завершены
Завершены следственные действия в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Он подозревается в получении взяток на сумму в 80 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.
Егорова, а также его соучастников Александра Соломатина и Сергея Аганова в зависимости от роли каждого в преступлениях обвиняют по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
С 2022 по 2024 г., по данным следствия, Егоров систематически получал взятки в особо крупном размере. Они включали в себя деньги и имущество, а также услуги имущественного характера. Общая сумма полученных взяток составила не менее 84 млн руб.
Отмечается, что экс-глава Тамбовской области получал средства от генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Взятки передавались Егорову лично или через посредников, которыми выступали Соломатин и Аганов.
В рамках предварительного следствия имущество Егорова и его родственников на сумму более 130 млн руб. арестовали.
О задержании Егорова стало известно 24 июля. Тогда ТАСС сообщал, что по нескольким адресам бывшего губернатора проходят обыски.
В октябре 2021 г. президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Егорова врио губернатора Тамбовской области. В декабре того же года был избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». 19 сентября 2022 г. победил на выборах губернатора с результатом 84,95% голосов. 4 ноября 2024 г. Егоров объявил об отставке. Тогда он заявлял, что уходит работать на федеральный уровень.