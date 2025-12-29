Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бывший глава Тамбовской области Егоров заподозрен во взятках на 80 млн рублей

Следственные действия завершены
Ведомости

Завершены следственные действия в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Он подозревается в получении взяток на сумму в 80 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ.

Егорова, а также его соучастников Александра Соломатина и Сергея Аганова в зависимости от роли каждого в преступлениях обвиняют по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

С 2022 по 2024 г., по данным следствия, Егоров систематически получал взятки в особо крупном размере. Они включали в себя деньги и имущество, а также услуги имущественного характера. Общая сумма полученных взяток составила не менее 84 млн руб.

Кто такой Максим Егоров

Политика

Отмечается, что экс-глава Тамбовской области получал средства от генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Взятки передавались Егорову лично или через посредников, которыми выступали Соломатин и Аганов.

В рамках предварительного следствия имущество Егорова и его родственников на сумму более 130 млн руб. арестовали.

О задержании Егорова стало известно 24 июля. Тогда ТАСС сообщал, что по нескольким адресам бывшего губернатора проходят обыски.

В октябре 2021 г. президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Егорова врио губернатора Тамбовской области. В декабре того же года был избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». 19 сентября 2022 г. победил на выборах губернатора с результатом 84,95% голосов. 4 ноября 2024 г. Егоров объявил об отставке. Тогда он заявлял, что уходит работать на федеральный уровень.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь