Бывший глава Тамбовской области Егоров заподозрен во взятках на 80 млн рублей

В октябре 2021 г. президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Егорова врио губернатора Тамбовской области. В декабре того же года был избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». 19 сентября 2022 г. победил на выборах губернатора с результатом 84,95% голосов. 4 ноября 2024 г. Егоров объявил об отставке. Тогда он заявлял, что уходит работать на федеральный уровень.