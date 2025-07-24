Экс-губернатора Тамбовской области задержали по подозрению во взяточничестве

Егоров был главой Тамбовской области с 20 сентября 2022 г. по 4 ноября 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу. Он также был врио губернатора региона с октября 2021 г. и до назначения на постоянную должность. Егоров одержал победу на выборах губернатора с 84,95% голосов избирателей.