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Экс-губернатора Тамбовской области задержали по подозрению во взяточничестве

Ведомости

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отметил собеседник агентства, следствие идет по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Экс-главе региона грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители проводят у Егорова обыски в нескольких местах Тамбова и Москвы.

Егоров был главой Тамбовской области с 20 сентября 2022 г. по 4 ноября 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу. Он также был врио губернатора региона с октября 2021 г. и до назначения на постоянную должность. Егоров одержал победу на выборах губернатора с 84,95% голосов избирателей.

Кто такой Максим Егоров

Политика

Кроме того, в 2018 г. экс-глава области был советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. С конца того же года Егоров получил пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 г. он одновременно с прошлой должностью стал главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации и занимался вопросами госполитики по регулированию жилищно-коммунальной сферы. С марта 2019 г. состоял в наблюдательном совете Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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