В России завершился осенний призыв в армию

В России завершился осенний призыв в армию135 000 новобранцев приступили к службе
Осенняя призывная кампания 2025 г. завершена, сообщило Минобороны РФ. В войска было призвано 135 000 человек.
В ведомстве отметили, что мероприятия по призыву в указанный период впервые проводились с помощью единой цифровой платформы – «Единого реестра военнообязанных». Она позволила более 550 000 граждан получить отсрочку без личного визита в военкомат, уточнило Минобороны. Вызовы призывникам направлялись через портал «Госуслуги».
Новобранцев перевозили воинскими эшелонами, самолетами армейской и гражданской авиации. Большинство из них зачислены в учебные части для освоения военных специальностей.
В ведомстве подчеркнули, что призывников не направляли в подразделения на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей и для участия в спецоперации на Украине.
Особое внимание в ходе осеннего призыва, по данным ведомства, уделили комплектованию научных и спортивных рот. В научные подразделения отобрали 680 человек, а в спортивные роты – 240 спортсменов из сборных команд.
Все военнослужащие, отслужившие установленный срок, были своевременно уволены, говорится в сообщении. В ходе призыва работали «прямые линии» для обращений, на которые поступило более 700 звонков.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Согласно указу, в армию должны были призвать граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Ставилась задача призвать 135 000 человек.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщал, что в случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к призывнику будут применяться ограничительные меры. Среди них предусмотрены блокировка кредитов и выезда за границу, запрет на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта. Кроме того, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, ему может грозить штраф в размере 10 000–30 000 руб.
Также в Генштабе указывали на еще одно новшество этого призыва: решение теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. «То есть если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», – пояснил он.