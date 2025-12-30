Прокуратура вступила в дело о банкротстве экс-совладельца ПСБ Ананьева

Ананьева заочно арестовали в России 16 октября. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. При этом Ананьев уже является фигурантом нескольких уголовных дел. В 2020 г. Следственный комитет (СК) РФ возбудил в его отношении дело по факту дачи и получения взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).