Суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Ананьева

В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной, полагают в СКР.