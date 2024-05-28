Суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Ананьева
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Требования кредиторов, в числе которых ФНС, банки «Траст», ВТБ и ПСБ, составили около 204,5 млрд руб.
Реструктуризация долгов началась в ноябре 2023 г. Тогда суд удовлетворил иск ПСБ о взыскании убытков с бывшего контролирующего лица банка более 91,2 млрд руб.
15 апреля Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела о хищении у Промсвязьбанка и дальнейшей легализации кредитов на сумму 650 млн руб., которые были выданы офшорным фирмам, входившим в группу «Промсвязьнедвижимость» (ПСН).
Следствие считает, что криминальная схема была реализована с 21 июля по 12 октября 2017 г., инструментом хищения были кредиты, выданные кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd.
Ранее «Ведомости» писали, что, по версии Следственного комитета России, в 2017 г., после выявления Банком России множества нарушений при кредитовании в ПСБ, совладельцы кредитной организации – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы – создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения оттуда денег.
В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной, полагают в СКР.
Братья Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до конца 2017 г., когда ЦБ принял решение о санации банка. В сентябре 2019 г. СКР предъявил им обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. В России Ананьевы заочно арестованы по решению Басманного суда Москвы.