В Промсвязьбанке годами существовала двойная бухгалтерия

«Дело всей жизни»

В своих показаниях для кипрского суда Дмитрий Ананьев называет ПСБ «делом всей своей жизни» и «почти как ребенка для [него]», следует из документа «Траста». Братья контролировали банк с момента его создания в 1995 г., указано там. В «Трасте» считают, что Ананьевы вместе управляли ПСБ и его операционной деятельностью, даже если кто-то из них не занимал в определенный момент времени каких-либо постов в банке. Например, указано в иске, Дмитрий фактически продолжал принимать участие в вопросах управления ПСБ в период, когда занимал пост в Совете Федерации: с 2006 по 2013 г. он был сенатором от ЯНАО. В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, они объявлены в международный розыск. Алексей Ананьев со своей женой Дарьей сейчас живет в Вене в дорогом районе Hoher Markt, следует из документа «Траста». Дмитрий Ананьев с женой Людмилой живет на вилле на Кипре.