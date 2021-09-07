«Траст» предъявил Ананьевым новые требования на 315 млн евро

«Траст» предъявил Ананьевым новые требования на 315 млн евроБанк выявил схему хищения средств из ПСБ и АВБ через сеть компаний
Банк непрофильных активов «Траст» предъявил на Кипре новые требования к бывшим владельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму около 315 млн евро, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Траста». Требование обусловлено предполагаемым незаконным выводом банкирами активов из ПСБ и «Автовазбанка» (АВБ).
В «Трасте» полагают, что Ананьевы разработали схему по хищению средств из ПСБ и АБВ при помощи подконтрольной им скрытой сети компаний специального назначения (SPV). Так, оба банка выдавали организациям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены совсем или по большей части. Эти ссуды впоследствии применялись для выплаты займов, по которым другие компании сети не исполняли своих обязательств.
Вывод средств из ПСБ привел к манипуляциям с обязательствами банка по начислению резервов на возможные потери. Сотрудники ПСБ и АВБ составляли «мнимые бизнес-планы» SPV для оформления этих сделок. По информации «Траста», имеются доказательства ведения в ПСБ управленческой отчетности в двух вариантах. Первый содержал сведения об операциях с SPV, второй же был нужен для регулирующих органов. Действия Ананьевых и их сотрудников в итоге привели к «финансовому краху» ПСБ и АВБ, резюмировали в «Трасте».
По данным банка непрофильных активов, для вывода средств из ПСБ и АВБ использовались семь компаний. 74 млн евро в виде кредита получила зарегистрированная на Кипре Delvenisto, 68 млн евро — Klirinaso (Кипр), по 65 млн евро — Fivolsenso (Кипр) и «Финанс инвест» (Россия), 29 млн евро — Dimoresa (Кипр), по 7 млн евро — российские ДВП и ТД «Михайловский».
«Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача — разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы. Новые требования заявлены в дополнение к уже поданному банком на Кипре иску против братьев Ананьевых и их жен на 271 млн евро», — рассказал президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов.
Таким образом, общая сумма требований к Ананьевым без учета судебных расходов теперь составляет 586 млн евро, уточнили в пресс-службе. Они будут рассмотрены на Кипре в рамках судебного разбирательства в Окружном суде Лимасола. Отмечается, что расследование дела не закончено. В «Трасте» также полагают, что Ананьевы и их супруги ответственны за незаконное сокрытие активов, организованное с целью их защиты от требований кредиторов.
Сейчас на активы братьев Ананьевых и их жен наложен арест по всему миру в рамках исковых требований на 271 млн евро. Согласно приказу об аресте, каждый из них может использовать не более 10 000 евро в месяц на оплату необходимых расходов. Затраты на судебные разбирательства в эту сумму не входят.
Братья Ананьевы были заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. По версии следствия, в 2017 г. после того, как Банк России выявил множество нарушений при кредитовании в ПСБ, они создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения оттуда денег. В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН проперти менеджмент», «Промсвязькапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. В итоге на Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб., которыми экс-банкиры распорядились по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.