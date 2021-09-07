«Траст» предъявил Ананьевым новые требования на 315 млн евро

Братья Ананьевы были заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. По версии следствия, в 2017 г. после того, как Банк России выявил множество нарушений при кредитовании в ПСБ, они создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения оттуда денег. В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН проперти менеджмент», «Промсвязькапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. В итоге на Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб., которыми экс-банкиры распорядились по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.