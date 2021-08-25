Суд заочно арестовал экс-владельца ПСБ Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу

Братья Ананьевы заочно арестованы с сентября 2019 г., объявлены в международный розыск, а их имущество арестовано. Следствие считает, что в 2017 г. они создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения денег из заподозренного ЦБ в нарушениях ПСБ. Ананьевы в итоге получили через фиктивную сделку и вывели на Кипр около 87,2 млрд руб. Банкиры, считает следствие, распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. С 2017 г. братья Ананьевы находятся за границей.