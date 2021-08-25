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Суд заочно арестовал экс-владельца ПСБ Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно арестовал уехавшего из России экс-совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева с момента его возвращения или экстрадиции, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Братья Ананьевы, Дмитрий и Алексей, уже заочно арестованы решением Басманного суда от сентября 2019 г.

«В отношении Ананьева Д. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — сообщили в суде. Накануне против Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, второго бывшего совладельца ПСБ, завели дело о мошенничестве.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело против экс-банкиров было возбуждено 26 апреля текущего года сотрудниками 11 отдела главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Представители ГСУ обратились в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Ананьевых.

Источники издания рассказали, что Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 г. по 14 ноября 2017 г. В эту схему они вовлекли некоторых сотрудников кредитной организации. Братья сами распределяли роли каждого из группы в совершении хищений, а также делили украденные средства между всеми, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров, перевод средств по ним и проч.

Ананьевы, по версии следствия, действовали через четыре фирмы-нерезидента: Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр». От имени директоров данных компаний ПСБ получал заявки на получение кредитов. В Москве эти заявки оперативно одобрялись, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Объем выведенных за три года средств следователи оценили в 6,7 млрд руб. в разной валюте.

Братья Ананьевы заочно арестованы с сентября 2019 г., объявлены в международный розыск, а их имущество арестовано. Следствие считает, что в 2017 г. они создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения денег из заподозренного ЦБ в нарушениях ПСБ. Ананьевы в итоге получили через фиктивную сделку и вывели на Кипр около 87,2 млрд руб. Банкиры, считает следствие, распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. С 2017 г. братья Ананьевы находятся за границей.

Ранее по теме: Против братьев Ананьевых возбудили новое дело о мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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