Суд в Москве начал рассмотрение дела о хищении средств Промсвязьбанка
Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела о хищении у Промсвязьбанка (ПСБ) и дальнейшей легализации кредитов на сумму 650 млн руб., которые были выданы офшорным фирмам, входившим в группу «Промсвязьнедвижимость» (ПСН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Заочное обвинение в организации преступления было предъявлено экс- владельцу банка и группы ПСН Дмитрию Ананьеву, бывшему старшему вице-президенту группы Олегу Михалеву и экс-директору департамента проектного финансирования ПСБ Александру Афанасьеву. Сейчас же на скамье подсудимых находятся бывшие сотрудницы банка и ПСН, которые занимались техническим оформлением кредита.
Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) предъявлено Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской. Последняя, занимавшая должность старшего сотрудника казначейства ПСН, также обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Никто из подсудимых вину не признает.
Следствие считает, что криминальная схема была реализована с 21 июля по 12 октября 2017 г., инструментом хищения были кредиты, выданные кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd.
Ранее «Ведомости» писали, что, по версии Следственного комитета России (СКР), в 2017 г., после выявления Банком России множества нарушений при кредитовании в ПСБ, совладельцы кредитной организации – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы – создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения оттуда денег.
В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной, полагают в СКР.
Братья Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до конца 2017 г., когда ЦБ принял решение о санации банка. В сентябре 2019 г. СКР предъявил им обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. В России Ананьевы заочно арестованы по решению Басманного суда Москвы.