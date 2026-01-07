В тюрьме США умер осужденный за шпионаж в пользу Москвы Олдрич Эймс
Бывший руководитель советского отдела контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме в штате Мэриленд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального бюро тюрем при минюсте США.
«Умер 5 января 2026 г.», – указано в базе. Эймсу было 84 года, причина смерти не уточняется.
США обвиняли Эймса в сотрудничестве с КГБ в течение 10 лет. В 1994 г. суд США приговорил его к пожизненному заключению.
Известно, что Эймс, в частности, допрашивал полковника КГБ Виталия Юрченко. В 1985 г. он стал известен из-за громкого перехода на сторону США и сотрудничества с ЦРУ, а затем возвращения в СССР. Однозначной оценки его истории до сих пор нет.