Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В тюрьме США умер осужденный за шпионаж в пользу Москвы Олдрич Эймс

Ведомости

Бывший руководитель советского отдела контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме в штате Мэриленд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального бюро тюрем при минюсте США.

«Умер 5 января 2026 г.», – указано в базе. Эймсу было 84 года, причина смерти не уточняется.

США обвиняли Эймса в сотрудничестве с КГБ в течение 10 лет. В 1994 г. суд США приговорил его к пожизненному заключению.

Известно, что Эймс, в частности, допрашивал полковника КГБ Виталия Юрченко. В 1985 г. он стал известен из-за громкого перехода на сторону США и сотрудничества с ЦРУ, а затем возвращения в СССР. Однозначной оценки его истории до сих пор нет.

Читайте также:Шпионаж в пользу денег: 40 лет назад был раскрыт знаменитый советский «крот»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте