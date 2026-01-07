В России проанализируют финансовое положение пенсионеров

22 декабря 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин назвал рост продолжительности жизни и поддержку активного долголетия ключевыми приоритетами государственной политики. По его словам, для этого утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах россиян старшего возраста на ближайшие пять лет. В том числе кабмин намерен и дальше повышать пенсии по старости.