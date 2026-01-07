В России проанализируют финансовое положение пенсионеров
Власти планируют подготовить аналитический доклад о социально-экономическом положении пенсионеров в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий пункт в утвержденном кабмином плане.
Доклад будет составляться в 2026, 2028, 2030 гг. по данным комплексного анализа. На его основе будут сформированы предложения по дальнейшему повышению социально-экономического положения пенсионеров. Исполнителем назначена Высшая школа экономики. Университет будет публиковать информационно-аналитический отчет и передавать доклад в Минтруд.
22 декабря 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин назвал рост продолжительности жизни и поддержку активного долголетия ключевыми приоритетами государственной политики. По его словам, для этого утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах россиян старшего возраста на ближайшие пять лет. В том числе кабмин намерен и дальше повышать пенсии по старости.
4 января 2026 г. сообщалось, что в России появится медицинская должность «врач по медицине здорового долголетия». Минздрав должен внести ее в номенклатуру должностей медицинских работников. Срок исполнения установлен до 1 апреля текущего года.