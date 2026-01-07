Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России проанализируют финансовое положение пенсионеров

Ведомости

Власти планируют подготовить аналитический доклад о социально-экономическом положении пенсионеров в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий пункт в утвержденном кабмином плане.

Доклад будет составляться в 2026, 2028, 2030 гг. по данным комплексного анализа. На его основе будут сформированы предложения по дальнейшему повышению социально-экономического положения пенсионеров. Исполнителем назначена Высшая школа экономики. Университет будет публиковать информационно-аналитический отчет и передавать доклад в Минтруд.

22 декабря 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин назвал рост продолжительности жизни и поддержку активного долголетия ключевыми приоритетами государственной политики. По его словам, для этого утвержден план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах россиян старшего возраста на ближайшие пять лет. В том числе кабмин намерен и дальше повышать пенсии по старости.

4 января 2026 г. сообщалось, что в России появится медицинская должность «врач по медицине здорового долголетия». Минздрав должен внести ее в номенклатуру должностей медицинских работников. Срок исполнения установлен до 1 апреля текущего года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте