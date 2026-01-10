Газета
Общество

Мошенники используют схему с капремонтом для похищения аккаунтов «Госуслуг»

Ведомости

Мошенники придумали новую схему для похищения аккаунтов россиян на «Госуслугах». Для этого они рассылают фейковые уведомления о «программах капитального ремонта». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании Angara Security.

Злоумышленники маскируются под представителей власти, создавая фейковые чаты. В них они предлагают жителям многоквартирных домов «проверить корректность данных» и включиться в «формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия» на текущий год.

После этого пользователей просят использовать якобы официальный бот «Госуслуг» и передать злоумышленникам «ключ оцифровки». В действительности это код для доступа в аккаунт жертвы.

Схемы обмана россиян стали более изощренными

Технологии / Интернет и digital

«Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах», – указывают эксперты.

6 января МВД сообщило, что мошенники в России стали пользоваться процедурой блокировки банковских карт в корыстных целях – для этого они получают персональные данные гражданина, звонят в банк от его лица и оставляют обращение об утере карты или несанкционированных операциях.

