Минтранс: московские аэропорты обслужили около 1000 рейсов с начала суток

До этого Минтранс сообщал, что в аэропортах Москвы были задержаны 78 рейсов, еще 35 отменены. Уточнялось, что «Шереметьево» практически не принимал рейсы с 04:10 до 11:00 мск, при этом вылеты в этот период выполнялись. Позднее ограничения на прием воздушных судов были сняты, а рейсы российских и зарубежных авиакомпаний начали выполняться по скорректированному расписанию. В аэропорту также сообщали, что в течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажирам рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые оформили соответствующие заявления и покинули авиагавань.