Минтранс: московские аэропорты обслужили около 1000 рейсов с начала суток
Аэропорты московского региона с начала суток обслужили около 1000 рейсов, из них 130 – за последние два часа. Об этом сообщили в Минтрансе России.
По данным ведомства, аэропорт «Шереметьево» в период с 14:00 до 16:00 мск принял и отправил 67 рейсов. В министерстве отметили, что ситуация с выдачей багажа в аэропорту полностью нормализована.
В Минтрансе пояснили, что 8–9 января на работу транспорта столичного региона существенно повлиял самый сильный снегопад за последние 50 лет. Сейчас специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора анализируют работу авиатранспортной системы, чтобы снизить негативные последствия различных сценариев непогоды в будущем.
До этого Минтранс сообщал, что в аэропортах Москвы были задержаны 78 рейсов, еще 35 отменены. Уточнялось, что «Шереметьево» практически не принимал рейсы с 04:10 до 11:00 мск, при этом вылеты в этот период выполнялись. Позднее ограничения на прием воздушных судов были сняты, а рейсы российских и зарубежных авиакомпаний начали выполняться по скорректированному расписанию. В аэропорту также сообщали, что в течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажирам рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», которые оформили соответствующие заявления и покинули авиагавань.