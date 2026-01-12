Газета
В аэропортах Волгограда и Геленджика сняты ограничения

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры действовали для обеспечения безопасности полетов, напомнил он.

Ограничения в Волгограде действовали, согласно сообщениям Кореняко, около трех часов. В аэропорту Геленджика меры вводили с 23:20 мск 11 января. В Росавиации тогда напомнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

С 8:00 мск до 13:00 мск 11 января силы ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. Из них четыре – над Белгородской областью и три – над Курской.

