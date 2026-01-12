Газета
Примаков: предатели – те, которым стыдно назвать себя русскими

Ведомости

Эмигрант, переехавший в другую страну из карьерных убеждений, не является предателем Родины. Предатели – это люди, которым стыдно, что они русские, и которые активно борются с Россией, считает руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я не могу вспомнить представителей белой эмиграции, с которой они себя любят сравнивать, которые, спасая жизни, говорили, что им стыдно быть русскими», – отметил Примаков.

По словам главы ведомства, треть россиян, которые покинули страну из-за страха, вернулась домой. Вместе с тем кто-то за рубежом ходит в «Русские дома», приводит детей на курсы русского языка.

По данным результатов мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС на февраль 2025 г. около 10% релокантов 2022–2023 гг. вернулись в Россию.

