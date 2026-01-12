Комитет ГД рекомендовал повышение штрафов за нападения домашних животных

В пояснительной записке к проекту говорится, что он направлен на усиление административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных, деятельности приютов и обращению с бездомными животными. Кроме того, он предусматривает ответственность за нарушение законодательства, которое привело к вреду жизни, здоровью граждан или имуществу.