Комитет ГД рекомендовал повышение штрафов за нападения домашних животных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере обращения с животными, которые повлекли причинение вреда жизни, здоровью граждан или имуществу.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы Ирина Панькина отметила, что законопроект готов к первому чтению, При этом, по ее словам, еще могут быть внесены изменения. В частности, это касается увеличения срока давности.
В пояснительной записке к проекту говорится, что он направлен на усиление административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных, деятельности приютов и обращению с бездомными животными. Кроме того, он предусматривает ответственность за нарушение законодательства, которое привело к вреду жизни, здоровью граждан или имуществу.
Действующие штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, по мнению авторов проекта, не оказывают должного воздействия на нарушителей. В связи с этим документ предлагает увеличить штрафы для граждан до 50 000 руб., для должностных лиц – до 300 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.
Кроме того, сейчас законопроект предусматривает увеличение срока давности привлечения к административной ответственности до трех лет.
Группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной (КПРФ) внесли соответствующий законопроект в Госдуму 10 июля.