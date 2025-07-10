В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев животных

В мае в Госдуму внесли законопроект о введении системы реагирования на нападение животных. Согласно документу, граждане смогут сообщать о нападении или о его угрозе по номеру экстренных служб 112. Предполагается, что на место будут выезжать службы по отлову или полиция в зависимости от конкретной ситуации.