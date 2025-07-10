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В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев животных

Ведомости

В Госдуму внесен проект федерального закона об усилении административной ответственности за нарушения требований к содержанию домашних животных, работе приютов, а также за ненадлежащее обращение с безнадзорными животными. Законопроект опубликован в думской законодательной базе.

Законопроект разработан на фоне участившихся случаев нападений животных, в том числе на детей. Как отмечается в пояснительной записке, только с 2018 по 2024 г. зарегистрировано около 670 000 нападений на несовершеннолетних, многие из которых закончились тяжелыми травмами или летальными исходами.

В документе подчеркивается, что действующие меры наказания не обеспечивают необходимого превентивного эффекта. В связи с этим предлагается увеличить максимальные размеры штрафов: для граждан – до 50 000 руб., для должностных лиц – до 300 000 руб., для юридических лиц – до 500 000 руб.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить срок давности по соответствующим административным правонарушениям до трех лет.

В мае в Госдуму внесли законопроект о введении системы реагирования на нападение животных. Согласно документу, граждане смогут сообщать о нападении или о его угрозе по номеру экстренных служб 112. Предполагается, что на место будут выезжать службы по отлову или полиция в зависимости от конкретной ситуации.

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