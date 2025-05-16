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В Госдуму внесли законопроект о системе реагирования на нападение животных

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект о введении системы реагирования на нападение животных. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. 

Согласно документу, граждане смогут сообщать о нападении или о его угрозе по номеру экстренных служб 112. Предполагается, что на место будут выезжать службы по отлову или полиция в зависимости от конкретной ситуации.

Изменения предлагается ввести в закон «Об ответственном обращении с животными». В пояснительной записке уточняется, что проект направлен на обеспечение безопасности граждан от причинения животными вреда их жизни и здоровью, а также имуществу.

Вопрос о порядке передачи таких животных новым владельцам остается не урегулированным. В связи этим проект предусматривает положение, согласно которому установление порядка передачи животных новым владельцам будет отнесено к полномочиям органов госвласти субъектов РФ.

В случае его принятия закон вступит в силу 1 сентября.

Законопроект обсуждался 12 мая на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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