В Госдуму внесли законопроект о системе реагирования на нападение животных
В Государственную думу внесли законопроект о введении системы реагирования на нападение животных. Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно документу, граждане смогут сообщать о нападении или о его угрозе по номеру экстренных служб 112. Предполагается, что на место будут выезжать службы по отлову или полиция в зависимости от конкретной ситуации.
Изменения предлагается ввести в закон «Об ответственном обращении с животными». В пояснительной записке уточняется, что проект направлен на обеспечение безопасности граждан от причинения животными вреда их жизни и здоровью, а также имуществу.
Вопрос о порядке передачи таких животных новым владельцам остается не урегулированным. В связи этим проект предусматривает положение, согласно которому установление порядка передачи животных новым владельцам будет отнесено к полномочиям органов госвласти субъектов РФ.
В случае его принятия закон вступит в силу 1 сентября.
Законопроект обсуждался 12 мая на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.