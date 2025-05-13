Россияне смогут сообщать о нападениях собак по номеру 112

В конце февраля депутаты внесли в Госдуму законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места их обитания и дает субъектам право умерщвлять их после наступления предельного срока содержания. Как писали «Ведомости», против законопроекта выступил Минюст, критически высказывались в экспертном и государственно-правовом управлении президента. Правительство в своем ответе на обращение депутатов о предоставлении заключения на документ ответило, что инициатива «требует проведения дополнительных согласований подготовленных инициатив с заинтересованными ведомствами».

В апреле парламентарии внесли в Госдуму два законопроекта, касающихся регулирования обращения с домашними животными. Один предлагает запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Второй вводит норму об обязательном уведомлении владельцем полиции в случае пропажи животного.