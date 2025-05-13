Россияне смогут сообщать о нападениях собак по номеру 112

Россияне смогут сообщать о нападениях собак по номеру 112В законе закрепят обязанность профильных служб реагировать на такие звонки
Люди смогут сообщать о бродячих собаках и угрозе их нападения по номеру экстренных служб 112. Законопроект об этом обсуждался 12 мая на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. Он будет носить рамочный характер и предоставит регионам право принимать нормативно-правовые акты в зависимости от своей специфики.
По экстренному номеру 112 население сообщает об авариях, пожарах, преступлениях и др. Депутаты предлагают добавить к функционалу реагирование на обращения по поводу безнадзорных собак. Предполагается, что на место будут выезжать службы по отлову или полиция в зависимости от конкретной ситуации. Инициатива вносит изменения в закон об ответственном обращении с животными, следует из пояснительной записки (есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к рабочей группе Госдумы). Законопроект предлагает наделить правительство полномочиями утверждать типовой порядок взаимодействия участников системы реагирования на обращения граждан.
В каждом субъекте есть особенности регулирования работы приютов и служб отлова, рассказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»). В одних регионах деятельность, связанная с безнадзорными животными, курируется минприроды или минсельхозом, а в других – управлениями ветеринарии, пояснил он. Парламентарии предполагают, что система будет работать следующим образом: при наборе номера 112 на обращение гражданина будут реагировать службы регионов, сказал депутат. Он также сообщил, что люди не всегда понимают, куда звонить. Разработанный законопроект межфракционный, в соавторах будут все члены рабочей группы, уточнил он. В нее в том числе входят председатели комитетов: по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – Нина Останина (КПРФ), по развитию гражданского общества – Яна Лантратова («Справедливая Россия»), по региональной политике и местному самоуправлению – Алексей Диденко (ЛДПР), а также зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») и др.
Что еще предлагала рабочая группа Думы
В апреле парламентарии внесли в Госдуму два законопроекта, касающихся регулирования обращения с домашними животными. Один предлагает запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Второй вводит норму об обязательном уведомлении владельцем полиции в случае пропажи животного.
Рекомендации по реагированию разработает Министерство природы. Работа начнется, как только законодательную инициативу внесут в нижнюю палату парламента, сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий ведомства Ирина Маканова. Депутаты готовы внести законопроект на этой неделе, сказала, в свою очередь, возглавляющая группу Останина.
На примере субъектов нужно выработать дорожную карту по принципу работы системы реагирования на обращения граждан, предложил депутат Айдар Метшин («Единая Россия»). В некоторых регионах такая система уже есть – среди них республики Татарстан и Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край, уточнила Маканова. В административном центре Татарстана, Казани, с 2021 г. действует единая линия по отлову бродячих собак. Звонки принимает робот, он просит сообщить полное имя и указать адрес, где было замечено животное без хозяина. Обращения передаются в комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани.
Специалисты должны уметь отличать обоснованные обращения от «истеричных и панических», считает директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. По ее словам, после того как СМИ «много времени посвятили возбуждению агрессии против собак» из-за их нападений, люди стали обращаться с жалобами даже на стерилизованных и чипированных животных.
Идея интеграции обращений граждан по поводу собак в 112 может повысить оперативность реагирования, заявил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника». Вместе с этим важно, чтобы в каждом регионе службы по отлову были обеспечены необходимыми ресурсами, а специалисты действовали по стандартизированному протоколу, считают в фонде. Там же напомнили, что в решении проблемы бездомных животных важен комплексный подход: программы стерилизации и вакцинации, сотрудничество с волонтерами и некоммерческими организациями.