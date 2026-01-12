Госдума 13 января рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

По словам Володина, предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов. Он напомнил, что из 83 000 действующих аптек в стране лишь 14% расположены в труднодоступных районах. Председатель Госдумы отметил, что вопрос поднимался в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.