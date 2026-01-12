Госдума 13 января рассмотрит законопроект о передвижных аптеках
Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о передвижных аптеках. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Закон призван повысить доступность лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов России. Документ предусматривает создание передвижных аптечных пунктов для обеспечения лекарствами жителей сел, деревень и поселков, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты.
По словам Володина, предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов. Он напомнил, что из 83 000 действующих аптек в стране лишь 14% расположены в труднодоступных районах. Председатель Госдумы отметил, что вопрос поднимался в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.
25 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России может быть проведен эксперимент с передвижными аптеками. По его словам, ключевой задачей является обеспечение соблюдения условий хранения лекарств, включая температурный режим и влажность. Министр подчеркивал, что такие пункты должны быть технологически грамотно оснащены.
В феврале 2025 г. фармацевтические ритейлеры, подведомственные региональным властям, направили депутатам Госдумы письмо с просьбой разработать законопроект о деятельности передвижных аптек. В документе отмечалось, что жители небольших населенных пунктов регулярно обращаются к региональным властям с просьбами открыть аптеки, однако поиск специалистов и подходящих помещений остается серьезной проблемой.