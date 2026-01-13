Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Матвиенко назвала трагедией для государства смерть младенцев в Новокузнецке

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области – это трагедия для государства, передает ТАСС.

Она также поручила сенаторам от Кемеровской области продолжать внимательно следить за расследованием происшествия.

13 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности после сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.

В этот же день министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт массовой гибели новорожденных. Он сказал, что на место происшествия выезжала комиссия ведомства для оценки ситуации и принятия мер по предотвращению подобных случаев. Поток рожениц был распределен в акушерский стационар №2.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте