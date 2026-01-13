Матвиенко назвала трагедией для государства смерть младенцев в Новокузнецке

В этот же день министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт массовой гибели новорожденных. Он сказал, что на место происшествия выезжала комиссия ведомства для оценки ситуации и принятия мер по предотвращению подобных случаев. Поток рожениц был распределен в акушерский стационар №2.