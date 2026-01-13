Матвиенко назвала трагедией для государства смерть младенцев в Новокузнецке
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что смерть девяти младенцев в роддоме Новокузнецка Кемеровской области – это трагедия для государства, передает ТАСС.
Она также поручила сенаторам от Кемеровской области продолжать внимательно следить за расследованием происшествия.
13 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности после сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме №1 Новокузнецка. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.
В этот же день министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт массовой гибели новорожденных. Он сказал, что на место происшествия выезжала комиссия ведомства для оценки ситуации и принятия мер по предотвращению подобных случаев. Поток рожениц был распределен в акушерский стационар №2.