Самойлова возглавит группу по проверке родовспоможения в Новокузнецке
Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова возглавит группу федеральных специалистов, направленных в Новокузнецк для проверки работы службы родовспоможения после инцидента массовой смертности младенцев. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регион направлены эксперты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.
13 января министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил массовую гибель младенцев в одном из новокузнецких роддомов. По его словам, в настоящее время ведется разбирательство, на место выезжала комиссия ведомства для оценки и, при необходимости, предотвращения ситуации.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, за период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев. Ранее агентство писало о шести погибших новорожденных. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова, который был закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания.
После сообщений о гибели девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, а также халатности. Следователи изымают медицинскую документацию и назначают судебно-медицинские экспертизы. После этого они смогут установить точную причину смерти детей.