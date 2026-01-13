Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Госдума 13 января приняла в первом чтении законопроект о запуске передвижных аптек для повышения доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Документ предусматривает проведение эксперимента по розничной продаже лекарств с использованием передвижных аптечных пунктов с 1 июня 2026 г. по 1 июня 2029 г. Порядок его реализации предстоит утвердить правительству РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива направлена на решение проблемы доступности лекарств для жителей труднодоступных территорий. По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов. При этом сейчас из 83 000 действующих аптек лишь 14% расположены в труднодоступных районах.
25 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что при реализации эксперимента ключевым условием станет соблюдение требований к хранению препаратов, включая температурный режим и влажность. По его словам, передвижные аптечные пункты должны быть технологически грамотно оснащены.
Еще в феврале 2025 г. подведомственные регионам фармритейлеры обратились к депутатам Госдумы с просьбой разработать правовое регулирование деятельности передвижных аптек. В обращении указывалось, что в небольших населенных пунктах сохраняется высокий спрос на аптечные услуги, но открытие стационарных точек затруднено из-за нехватки кадров и подходящих помещений.