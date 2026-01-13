Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива направлена на решение проблемы доступности лекарств для жителей труднодоступных территорий. По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных населенных пунктов. При этом сейчас из 83 000 действующих аптек лишь 14% расположены в труднодоступных районах.