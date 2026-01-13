ГД одобрила в первом чтении бесплатное образование в вузах для вдов бойцов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий право вдов участников спецоперации на бесплатное получение высшего образования. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Изменения хотят внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект предлагает предоставить супругам участников спецоперации, погибших при выполнении воинского долга, возможность поступать в вузы на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в организации среднего профессионального образования в пределах отдельной квоты.
9 декабря Госдума также приняла во втором и третьем чтениях четыре закона, расширяющих меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, предусмотрен бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.
Также были продлены льготы для совершеннолетних детей участников спецоперации – они сохраняются до 1 сентября после окончания школы. Регионам предоставлено право вводить дополнительные механизмы жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период службы. Расширены и меры жилищной поддержки для самих участников спецоперации, в том числе для бойцов со статусом детей-сирот.
29 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с января 2026 г. начнут действовать новые законы, направленные на расширение поддержки участников спецоперации и их семей. Среди них – продление кредитных каникул и введение льгот по транспортному и земельному налогам. По словам Володина, с 2022 г. в этой сфере принято 154 закона, сформировавших комплексную систему мер поддержки.