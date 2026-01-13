ГД одобрила в первом чтении бесплатное образование в вузах для вдов бойцов

29 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что с января 2026 г. начнут действовать новые законы, направленные на расширение поддержки участников спецоперации и их семей. Среди них – продление кредитных каникул и введение льгот по транспортному и земельному налогам. По словам Володина, с 2022 г. в этой сфере принято 154 закона, сформировавших комплексную систему мер поддержки.