Трое жителей Урала стали лотерейными мультимиллионерами в 2026 году
В новом году лотерейными мультимиллионерами стали трое жителей Урала. Об этом сообщили в «Столото».
«Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях от "Столото" с самого начала 2026 г. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
1 января «Столото» объявило, что впервые трое россиян разделили 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». По предварительным данным, лотерейные билеты, которые принесли своим обладателям по 333 333 333 руб., были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
В прошлом году россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб., что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г., говорил «Ведомостям» представитель проекта. Среди регионов самые большие суммарные выигрыши зафиксированы у жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.