Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Трое жителей Урала стали лотерейными мультимиллионерами в 2026 году

Ведомости

В новом году лотерейными мультимиллионерами стали трое жителей Урала. Об этом сообщили в «Столото».

«Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях от "Столото" с самого начала 2026 г. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

1 января «Столото» объявило, что впервые трое россиян разделили 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». По предварительным данным, лотерейные билеты, которые принесли своим обладателям по 333 333 333 руб., были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

В прошлом году россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб., что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г., говорил «Ведомостям» представитель проекта. Среди регионов самые большие суммарные выигрыши зафиксированы у жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте