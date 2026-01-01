Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Столото»: трое россиян разделили миллиард в новогоднем розыгрыше

Ведомости

Впервые трое россиян разделили 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщили в Telegram-канале «Столото»

По предварительным данным, лотерейные билеты, которые принесли своим обладателям по 333 333 333 руб., были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

В январе – ноябре 2025 г. россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб., что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Среди регионов самые большие суммарные выигрыши зафиксированы у жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В 2024 г. «Национальная лотерея» заблокировала свыше 1300 фейковых интернет-ресурсов, замаскированных под лотереи бренда.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её