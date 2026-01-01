«Столото»: трое россиян разделили миллиард в новогоднем розыгрыше
Впервые трое россиян разделили 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщили в Telegram-канале «Столото»
По предварительным данным, лотерейные билеты, которые принесли своим обладателям по 333 333 333 руб., были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
В январе – ноябре 2025 г. россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб., что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Среди регионов самые большие суммарные выигрыши зафиксированы у жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
В 2024 г. «Национальная лотерея» заблокировала свыше 1300 фейковых интернет-ресурсов, замаскированных под лотереи бренда.