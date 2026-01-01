«Столото»: трое россиян разделили миллиард в новогоднем розыгрыше

В январе – ноябре 2025 г. россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб., что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Среди регионов самые большие суммарные выигрыши зафиксированы у жителей Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.