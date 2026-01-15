Все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля
В Кузбассе работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все они будут проверены до 9 февраля после массовой гибели новорожденных в новокузнецком роддоме, сообщил губернатор Илья Середюк.
В состав региональной комиссии вошли работники минздрава Кузбасса и специалисты роддомов третьего (высшего) уровня. Уже проверен роддом в Прокопьевске, отметил глава региона. В медучреждении действуют акушерское отделение, а также отделение новорожденных и недоношенных детей. Предусмотрено одновременное пребывание 26 пациенток.
По словам Середюка, учреждения проверяются на предмет соблюдения протоколов оказания медпомощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медперсонала.
С 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. Еще шесть детей были госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. По информации местного минздрава, у умерших младенцев была тяжелая внутриутробная инфекция. Задержаны главврач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой клинической больницы №1. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).