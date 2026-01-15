Сальдо: среди опознанных погибших при ударе по Хорлам 16 женщин и двое детей

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли 29 человек, не менее 60 были ранены. В момент удара в здании находились как минимум 100 человек. Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением.