Сальдо: среди опознанных погибших при ударе по Хорлам 16 женщин и двое детей
По актуальным данным, среди погибших при ударе украинских сил по курортному поселку Хорлы на юге Херсонской области 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо «РИА Новости».
По словам главы региона, продолжается опознание тел и установление личностей жертв.
В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли 29 человек, не менее 60 были ранены. В момент удара в здании находились как минимум 100 человек. Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением.
7 января Сальдо подписал указ, запрещающий проведение праздничных мероприятий численностью более 10 человек в заведениях общественного питания региона. Документ немедленно вступил в силу. По словам губернатора, мера требуется для минимизации рисков в период проведения спецоперации.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность атакой вооруженных сил Украины на Хорлы и призвал к прекращению огня на Украине.