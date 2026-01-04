Число погибших в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь возросло до 29

3 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 19 тел погибших было сожжено при ударе по селу Хорлы, поэтому еще не все тела идентифицированы. По его словам, удар был нанесен с боеприпасом, который «очевидно был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения».