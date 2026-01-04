Число погибших в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь возросло до 29
В результате атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января погибли 29 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале.
В результате атаки пострадали не менее 60 человек. В медицинских учреждениях остаются 15 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших – двое несовершеннолетних. Для установления личностей жертв назначены генетические экспертизы, на данный момент идентифицированы 12 погибших.
Следователи изъяли на месте происшествия фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов, устанавливаются их тип, место производства и мощность боеприпасов. Всего по делу назначено около 70 судебных экспертиз, включая медицинские, взрывотехнические и пожарно-технические.
3 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 19 тел погибших было сожжено при ударе по селу Хорлы, поэтому еще не все тела идентифицированы. По его словам, удар был нанесен с боеприпасом, который «очевидно был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения».
В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением и пообещало, что Москва на него ответит.